вторник, 10 сентября 2019 г.

Алена Остапенко получила баранку от представительницы третьей сотни рейтинга, но шагнула во второй круг турнира в Чжэнчжоу.

Латвийская теннисистка Алена Остапенко с боями преодолела стартовый раунд соревнований в китайском Чжэнчжоу. В матче первого круга Алена в трех партиях обыграла местную спорстменку Сяоди Ю, начинавшую выступления на турнире еще с сита квалификации и занимающую 246-ю строчку текущего мирового рейтинга. Остапенко даже умудрилась схлопотать баранку, проиграв под ноль вторую партию матча. Но в двух других отрезках встречи Остапенко таки воплотила свое превосходство в классе в победы. На выход во второй раунд турнира в Чжэнчжоу Алена Остапенко потратила чуть более 1 часа и 45 минут игрового времени.


Алена Остапенко - (Q) Сяоди Ю - 6:3, 0:6, 6:2

Во втором раунде турнира в Китае Алена Остапенко теперь сыграет с 4-й ракеткой турнира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

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о 15:39
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