Бенуа Пэр становится полуфиналистом домашнего турнира в Меце.

Французский теннисист Бенуа Пэр пробился в 1/2 финала соревнований категории ATP-250 в Меце. В матче четвертьфинальной стадии Бенуа, получивший на турнире 3-й номер посева, в двух партиях обыграл своего соотечественника Грегуара Баррера, занимающего 98-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовой партии Пэр добился успеха на тай-брейке, ну а во втором сете все решила проигранная Грегуаром собственная подача в самой концовке встречи. На победу в поединке Бенуа Пэр потратил чуть менее 1 часа и 20 минут игрового времени.
(3) Бенуа Пэр - (WC) Грегуар Баррер - 7:6(4), 6:4
За выход в финал турнира в Меце Бенуа Пэр поспорит со словенским теннисистом Альяжем Бедене, победившим на стадии четвертьфинала испанца Пабло Карреньо-Бусту.
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