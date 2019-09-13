пятница, 13 сентября 2019 г.

Каролина Плишкова справилась с Софьей Кенин в четвертьфинале турнира в Чжэнчжоу.

Первая ракетка соревнований в китайском Чжэнчжоу чешская теннисистка Каролина Плишкова выходит в 1/2 финала турнира. В четвертьфинальном поединке Каролина в напряженной борьбе переиграла представительницу США Софью Кенин, занимающую на данный момент 20-ю строчку мирового рейтинга. Плишкова выиграла стартовый сет и вела с брейком по ходу второй партии, но просто провалила ее концовку, дважды отдав собственную подачу. Неудача лишь подзадорила Каролину, которая в решающем отрезке матча не оставила сопернице ни единого шанса. На победу в матче Каролина Плишкова потратила чуть более 1 часа и 50 минут игрового времени.


(1) Каролина Плишкова - (6) Софья Кенин - 6:4, 4:6, 6:1

За выход в титульный матч соревнований в Чжэнчжоу Каролина Плишкова поспорит с победительницей матча между Айлой Томльянович и Сайсай Чжэн.

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о 11:51
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