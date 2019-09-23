Анжелик Кербер проиграла Монике Пюиг в первом раунде турнира в Ухане.

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер, получившая на соревнованиях категории WTA Premier 5 в китайском Ухане 11-й номер посева, не сумела преодолеть уже стартовый раунд турнира. В матче первого круга Анжелик в трех партиях уступила представительнице Пуэрто-Рико Монике Пюиг, занимающей на данный момент 71-ю строчку мирового рейтинга. Кербер проиграла на тай-брейке стартовый сет и долгое время проигрывала с упущенной подачей по ходу второй партии. Но, отыграв двойной матч-болл у соперницы, Анжелик сумела организовать перелом и перевести встречу в решающий сет. Сил на него немецкой спортсменке, правда, не хватило - за третью партию Кербер выиграла всего 1 гейм. На победу в поединке Моника Пюиг потратила чуть менее 2 часов и 50 минут игрового времени.
Моника Пюиг - (11) Анжелик Кербер - 7:6(5), 5:7, 6:1
Во втором раунде соревнований в Ухане Моника Пюиг сыграет с американкой Элисон Риске, выбившей из борьбы представительницу Украины Катерину Козлову
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