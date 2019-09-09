Юлия Путинцева становится стартовой соперницей Элины Свитолиной на турнире в Чжэнчжоу.

Элина Свитолина на старте соревнований в китайском Чжэнчжоу, на которых украинская теннисистка получила 2-й номер посева, сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой. В трех партиях Юлия в рамках первого круга переиграла словенскую спортсменку Тамару Цидансек, занимающую 66-ю строчку мирового рейтинга. Путинцева разгромно выиграла стартовый сет, вела с брейком по ходу второй партии и даже выходила подавать на матч, но провалила концовку этого отрезка поединка. В решающем сете Юлия вернула себе контроль над ходом поединка и, как и в первой партии, отдала сопернице всего 1 гейм. На выход во второй раунд соревнований в Китае Юлия Путинцева потратила чуть более двух с четвертью часов игрового времени.
Юлия Путинцева - Тамара Цидансек - 6:1, 5:7, 6:1
Элина Свитолина и Юлия Путинцева встречались между собой уже 6 раз. Свитолина проиграла 2 первые встречи с представительницей Казахстана, но затем оставила за собой 4 поединка подряд. Без сомнений, самым боевым противостоянием между спортсменками был матч на Ролан Гарросе - 2015, когда Элина одержала победу со счетом 9:7 в решающем сете.
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