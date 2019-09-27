Петра Квитова не сумела пробиться в финал соревнований в Ухане.

Элисон Риске - (5) Петра Квитова - 7:5, 7:5
Многим еще до матча хотелось вывести Петру Квитову в финал турнира в Ухане, поскольку именно чешская теннисистка выглядела явной фавориткой противостояния с Элисон Риске. Квитова действительно показывала добротный теннис, но сегодня он был разбит об стабильность и желание американской спортсменки.
Квитова в самом начале встречи попробовала зацепиться за подачу соперницы, но свой первый брейк-поинт Петре реализовать не удалось. А уже в следующем гейме всеми силами цепляться за подачу пришлось самой 5-й ракетке турнира. Гейм чешская теннисистка защитила лишь отыграв целых 6 брейковых-мячей.
В середине партии случился, как казалось, вполне логичный брейк в исполнении Петры, но уже через минуту Риске сумела выровнять ситуацию в счете. Когда казалось, что партия неминуемо движется к тай-брейку, американка сумела еще раз отличиться на приеме - Риске реализовала первый же брейк-поинт при подаче Квитовой на тай.
В дебюте второго сета снова чуть активнее пробовала играть именно Петра. Ей опять удалось повести с геймом на приеме в активе и на этот раз даже подкрепить брейк собственной выигранной подачей. Более того, Квитова вполне могла ставить победную точку во второй партии еще одним брейком, но не реализовала двойной сет-болл на приеме.
Через несколько минут Петра вышла подавать на партию и опять добралась до сет-поинтов. Еще два важнейших мяча выиграть Квитовой не удалось, ну а Риске, которая бодалась изо всех сил смогла оформить обратный брейк в ключевой момент сета. Чешская теннисистка расклеилась окончательно и просто провалила свой следующий гейм, подарив сопернице тройной матч-болл. Один мяч Петра отыграла, но на втором Элисон Риске оформила довольно неожиданную победу.
В финале соревнований в Ухане Элисон Риске сыграет с действующей чемпионкой турнира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, переигравшей в своем полуфинальном матче лидера мирового рейтинга Эшли Барти из Австралии.
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