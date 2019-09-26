Элина Свитолина практически без борьбы уступила Элисон Риске в четвертьфинале турнира в Ухане.

(3) Элина Свитолина - Элисон Риске - 6:1, 6:3
Конечно, это больше похоже на притягивание фактов за уши или просто поиск причин того или иного результата в матче, но есть ощущения, что игру Свитолиной в матче против Элисон Риске в четвертьфинале турнира в Ухане определил стартовый гейм встречи. Украинская теннисистка в напряженнейшей борьбе упустила собственную подачу, отыграв при этом 5 брейк-поинтов и споткнувшись лишь на 6-м брейковом мяче у соперницы. А счет "ровно" в этом затяжном гейме и вовсе фиксировался целых 9 раз.
И вот проиграв напряженнейший гейм Свитолина в матч так толком и не вернулась. Нет, ошибки у Элины были и в самом дебюте противостояния. Но, например, в стартовой партии чем дальше, тем больше их у украинской теннисистки их становилось. Риске, конечно, тоже нужно отдать должное. Встречу она провела на достаточно приличном уровне. Даже в те редкие минуты, когда Элина пыталась перехватить инициативу и пробовала погонять соперницу по корту, американка тянула практически все удары.
До конца первого сета Риске успела еще дважды отличиться на приеме и оформить разгромную победу в партии. Казалось, что Свитолина где-то с середины сета просто экономила силы для рывка во втором отрезке матча, но впечатление оказалось обманчивым. Да, в дебюте сета Элина оформила первый во встрече брейк и повела в счете, но Элисон среагировала моментально - два брейка подряд и Свитолина снова оказывается в роли догоняющей. Отыграться украинская теннисистка уже не смогла.
Да, по итогам недели Элина Свитолина останется 3-й ракеткой мира и поднимется на 8-ю проходную позицию в чемпионской гонке. Недобор очков в Ухане очень серьезно может сказаться на перспективах попадания украинской теннисистки на Итоговый турнир. Теперь Элине нужно чуть ли не титул в Пекине брать и надеяться на ранние вылеты прямых конкуренток. И то, в зависимости от ситуации, не факт, что очков хватит. А значит, придется ехать на Кубок Кремля. Стоит ли? Вопрос крайне непростой.
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