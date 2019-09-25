Элисон Риске становится соперницей Элины Свитолиной по четвертьфиналу турнира в Ухане.

Американская теннисистка Элисон Риске пробивается в 1/4 финала соревнований категории WTA Premier 5 в китайском Ухане. На стадии третьего круга Элисон неожиданно легко разобралась с 8-й ракеткой турнира местной теннисисткой Цян Ван, занимающей 16-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Элисон отдала сопернице всего 3 гейма. На победу в противостоянии представительница США потратила около 1 часа и 10 минут игрового времени.
Элисон Риске - (8) Цян Ван - 6:2, 6:1
На стадии 1/4 финала турнира в Ухане Элисон Риске сыграет с 3-й ракеткой соревнований украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, переигравшей в своем матче третьего круга россиянку Светлану Кузнецову.
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