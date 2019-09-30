Андрей Рублев переиграл Григора Димитрова на старте турнира в Пекине.

Россинин Андрей Рублев успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Пекине. В матче первого круга Андрей в двух партиях переиграл представителя Болгарии Григора Димитрова, занимающего 26-ю строчку текущего мирового рейтинга. Рублев уверенно с двумя брейками в активе оставил за собой стартовый сет поединка и повел с геймом на приеме в начале второго отрезка матча. Димитров сумел вернуться в борьбу, но в концовке партии не подал на тай-брейк. На победу в поединке Андрей Рублев потратил чуть более часа с четвертью игрового времени.
Андрей Рублев - Григор Димитров - 6:2, 7:5
Во втором раунде турнира в Пекине Андрей Рублев сыграет с победителем матча между 6-й ракеткой соревнований Фабио Фоньини из Италии и представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий