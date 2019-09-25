среда, 25 сентября 2019 г.

Симона Халеп не смогла доиграть матч третьего круга турнира в Ухане из-за травмы спины.

Румынская теннисистка Симона Халеп снялась с турнира категории WTA Premier 5 в Ухане по ходу матча третьего круга. 4-й ракетке соревнований пришлось прекратить борьбу еще по ходу первого сета противостояния с обладательницей wild card представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Причиной досрочного завершения матча Симона назвала травму спины. Теннисистки провели на корте чуть менее 50 минут игрового времени.


(WC) Елена Рыбакина - (4) Симона Халеп - 5:4, ret

Степень серьезности травмы Симоны Халеп, а также сроки ее восстановления, на данный момент не известны. Елена Рыбакина в четвертьфинале турнира в Ухане сыграет с действующей чемпионкой соревнований белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, переигравшей на стадии третьего круга представительницу Нидерландов Кики Бертенс.

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о 12:03
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