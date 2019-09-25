Симона Халеп не смогла доиграть матч третьего круга турнира в Ухане из-за травмы спины.

(WC) Елена Рыбакина - (4) Симона Халеп - 5:4, ret
Степень серьезности травмы Симоны Халеп, а также сроки ее восстановления, на данный момент не известны. Елена Рыбакина в четвертьфинале турнира в Ухане сыграет с действующей чемпионкой соревнований белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, переигравшей на стадии третьего круга представительницу Нидерландов Кики Бертенс.
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