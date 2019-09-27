Арина Соболенко переиграла первую ракетку мира Эшли Барти и вышла в финал турнира в Ухане.

(9) Арина Соболенко - (1) Эшли Барти - 7:5, 6:4
Победная серия Арины Соболенко на турнире в Ухане достигла уже 11-ти выигранных матчей подряд. Для того, чтобы защитить прошлогодний титул на соревнованиях категории WTA Premier 5 Арине осталось сделать всего один шаг - победить в финале. Но, давайте быть совсем уж откровенными, даже выход в титульный матч текущего турнира уже сам по себе является отличным показателем для белорусской теннисистки.
Соболенко вряд ли можно было считать фаворитом матча против действующего лидера мирового рейтинга Эшли Барти из Австралии. Да, Арина показывала, за исключением, разве что, второго сета четвертьфинального поединка против Елены Рыбакиной, очень пристойный и качественный уровень тенниса. Но именно тот провал в предыдущем противостоянии заставил задуматься, а не воспользуется ли первая ракетка мира подобным спадом в игре Соболенко по полной программе? Сможет ли белорусская теннисистка избежать таких "качелей" в полуфинальной встрече?
Ответим сразу, смогла. Да, матч полностью ровным у Арины не получился, но даже минимальные попытки присвоить себе инициативу от Барти пресекались достаточно уверенно. Соболенко уже после стартового гейма поединка сумела вырваться вперед с брейком и, казалось бы, очень четко пыталась распорядиться добытым перевесом. В середине партии, правда, Барти отыгралась, воспользовавшись первым же брейк-поинтом в матче. Могло даже показаться, что Эшли немного переломила ход игры, но в концовке сета еще один брейк оформила именно Соболенко. Арине, конечно, было крайне непросто подать на партию. Сначала она не реализовала 2 сет-болла, а потом пришлось и брейк-поинты отыгрывать. Но все же с третьего сет-поинта белорусская спортсменка оставила за собой стартовый отрезок матча.
Второй сет начался для Соболенко с крайне непростого гейма на собственной подаче. Снова Арина отыграла 2 брейк-поинта у соперницы и на этот раз гейм удержала. Казалось, что теннисистки так и будут брать собственные подачи до самого тай-брейка, но в последний момент Барти немного переволновалась. Эшли допустила скрытый матч-болл для соперницы, проиграла этот важнейший брейк-поинт и уже через несколько минут Арина Соболенко уверенно подала на победу.
В финале турнира в Ухане Арина Соболенко сыграет с победительницей матча между Петрой Квитовой и Элисон Риске.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий