Арина Соболенко продолжает защиту титула в Ухане.

(9) Арина Соболенко - (6) Кики Бертенс - 6:1, 7:6(9)
До середины второго сета встречи против Кики Бертенс казалось, что Арина Соболенко продолжит громить соперниц на турнире в Ухане. В двух предыдущих встречах на соревнованиях белорусская теннисистка отдала соперницам суммарно всего 4 гейма. И стартовый сет матча третьего круга, казалось, вполне вписывается в концепцию разгромов.
Соболенко смогла очень быстро повести с брейком, выиграв уже стартовый гейм на приеме. В дальнейшем Арина уверенно действовала на собственной подаче, не дав Кики, фактически, ни единого шанса на спасение, а под занавес сета белорусская теннисистка еще один брейк оформила, после которого с первой же попытки подала на победу в партии.
Второй сет начинался так же ужасно для Бертенс. Представительница Нидерландов снова упустила уже стартовый гейм на собственной подаче, но на этот раз вполне могла ликвидировать отставаник - в середине сета Соболенко отыгралась с двойного брейк-поинта. Правда, тут же Арина оформила второй брейк, которым, казалось, окончательно добила соперницу и решила судьбу матча.
Соболенко вышла подавать на победу и даже добралась до матч-болла, но, похоже, слишком рано поверила в итоговый успех. Бертенс отыгралась с матч-поинта, оформила брейк, а потом и второй раз помешала белорусской подать на победу в поединке. Полноценного перелома, правда, не получилось. На тяжелейшем тай-брейке Арина с пятого матч-болла таки оформила выход в четвертьфинал турнира в Ухане.
В нем Арина Соболенко сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной, которая на отказе прошла румынскую теннисистку Симону Халеп.
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