среда, 25 сентября 2019 г.

Арина Соболенко продолжает защиту титула в Ухане.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выходит в четвертьфинал турнира категории WTA Premier 5 в китайском Ухане. Действующая чемпионка турнира на стадии третьего круга переиграла представительницу Нидерландов Кики Бертенс, получившую в Китае 6-й номер посева. Соболенко буквально разгромила соперницу в стартовом сете, ну а во второй партии добилась сложнейшей победы на тай-брейке. На выход в четвертьфинал турнира в Ухане Арина Соболенко потратила чуть менее полутора часов игрового времени.


(9) Арина Соболенко - (6) Кики Бертенс - 6:1, 7:6(9)

До середины второго сета встречи против Кики Бертенс казалось, что Арина Соболенко продолжит громить соперниц на турнире в Ухане. В двух предыдущих встречах на соревнованиях белорусская теннисистка отдала соперницам суммарно всего 4 гейма. И стартовый сет матча третьего круга, казалось, вполне вписывается в концепцию разгромов.

Соболенко смогла очень быстро повести с брейком, выиграв уже стартовый гейм на приеме. В дальнейшем Арина уверенно действовала на собственной подаче, не дав Кики, фактически, ни единого шанса на спасение, а под занавес сета белорусская теннисистка еще один брейк оформила, после которого с первой же попытки подала на победу в партии.

Второй сет начинался так же ужасно для Бертенс. Представительница Нидерландов снова упустила уже стартовый гейм на собственной подаче, но на этот раз вполне могла ликвидировать отставаник - в середине сета Соболенко отыгралась с двойного брейк-поинта. Правда, тут же Арина оформила второй брейк, которым, казалось, окончательно добила соперницу и решила судьбу матча.

Соболенко вышла подавать на победу и даже добралась до матч-болла, но, похоже, слишком рано поверила в итоговый успех. Бертенс отыгралась с матч-поинта, оформила брейк, а потом и второй раз помешала белорусской подать на победу в поединке. Полноценного перелома, правда, не получилось. На тяжелейшем тай-брейке Арина с пятого матч-болла таки оформила выход в четвертьфинал турнира в Ухане.

В нем Арина Соболенко сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной, которая на отказе прошла румынскую теннисистку Симону Халеп.

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о 11:51
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