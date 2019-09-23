Арина Соболенко добилась второй разгромной победы в Ухане.

(9) Арина Соболенко - Даниэль Роуз Коллинз - 6:1, 6:0
Игра Арины Соболенко в Ухане действительно оставляет приятное впечатление. И разговор ведь не только о текущих соревнованиях. Белорусская теннисистка крайне серьёзно настроилась на защиту титула в Китае и пока исключительно громит своих соперниц. Даниэль Коллинз не повезло вовсе - в матче с 9-й ракеткой турнира американка смогла рассчитывать лишь на 1 выигранный гейм.
Конечно, Даниэль подвержена провалам под давлением соперниц. Яркий тому пример - вторая партия встречи против Винус Уильямс на старте текущего турнира. Тогда Коллинз чуть было не упустила сумасшедший перевес, но таки додавила соотечественницу на тай-брейке. Но если Винус действительно вымоталась от собственного рынка, то Соболенко сегодня не собиралась давать Даниэль возможности не то чтобы вернуться в матч, а даже хотя бы войти в него.
Арина просто идеально провела матч в контексте игры на своей подаче. Ни разу Коллинз не навязала белорусской теннисистке хотя бы минимальной борьбы в геймах Соболенко. С другой стороны, на приёме Арину тоже было не остановить, так что матч в целом можно назвать для Соболенко образцово-показательным. О чем говорить, если со счета 1:1 в стартовой партии белорусская спортсменка не отдала сопернице больше ни гейма, выиграв 9 подряд. Даже в самой концовке встречи, когда перевес Арины был уже более чем ощутимым - 5:0, Коллинз не смогла защитить подачу, даже ведя по ходу гейма 30:0. Соболенко просто не собиралась отдавать оппонентке лишнего.
Теперь в третьем раунде турнира в Ухане Арина Соболенко сыграет с победительницей матча между Бернардой Перой и Кики Бертенс.
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