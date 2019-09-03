Арина Соболенко и Элизе Мертенс выходят в полуфинал парного турнира на US Open - 2019.

Белорусско-бельгийский дуэт Арина Соболенко/Элизе Мертенс, получивший на последнем в сезоне Турнире Большого Шлема 4-й номер посева, пробивается в полуфинал текущего US Open. На стадии 1/4 финала Арина и Элизе в двух партиях переиграли 12-ю пару турнира Йинь-Йинь Дуань/Сайсай Чжен. В каждом из сетов матча Соболенко и Мертенс оформили по одному брейку, причем случались они уже ближе к развязке партии. На выход в парный полуфинал Открытого Первенства США Арина Соболенко и Элизе Мертенс потратили чуть менее 1 часа и 20 минут игрового времени.
(4) Арина Соболенко/Элизе Мертенс - (12) Йинь-Йинь Дуань/Сайсай Чжен - 6:4, 6:3
За выход в финал женского парного турнира US Open - 2019 белорусско-бельгийский дуэт поспорит с победительницами встречи Людмила Киченок/Алена Остапенко - Каролин Долхайд/Ваня Кинг.
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