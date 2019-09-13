Арина Соболенко разгромила Алену Остапенко на старте турнира в Чжэнчжоу.

(4) Арина Соболенко - Алена Остапенко - 6:1, 6:2
Удивительным образом складывались обе встречи отчетного поединка. Соболенко давала сопернице некоторые шансы в дебюте каждого игрового отрезка, но затем очень жестко пресекала все попытки Алены вести игру и удерживать перевес. Так, в самом начале встречи Остапенко сумела повести с брейком, но в ответ получила скрытую баранку - за Ариной остались 6 геймов подряд.
Точно такой же сценарий зрители увидели и во второй партии поединка. Снова Остапенко повела с геймом на приеме в активе, защитив предварительно и собственную подачу, но Соболенко ничуть не стушевалась и опять ответила на этот стартовый рывок скрытой баранкой.
Теперь в четвертьфинале турнира в Чжэнчжоу Арина Соболенко сыграет с Петрой Мартич из Хорватии. Встреча состоится уже сегодня не ранее 13:00.
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