пятница, 13 сентября 2019 г.

Арина Соболенко разгромила Алену Остапенко на старте турнира в Чжэнчжоу.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, получившая на соревнованиях в Чжэнчжоу 4-й номер посева, более чем уверенно выигрывает свой стартовый матч на турнире. На стадии второго круга Арина в двух партиях разобралась с представительницей Латвии Аленой Остапенко, занимающей 75-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь поединок Соболенко отдала сопернице всего 3 гейма. На выход в четвертьфинал турнира в Чжэнчжоу Арина Соболенко потратила даже чуть менее часа игрового времени.


(4) Арина Соболенко - Алена Остапенко - 6:1, 6:2

Удивительным образом складывались обе встречи отчетного поединка. Соболенко давала сопернице некоторые шансы в дебюте каждого игрового отрезка, но затем очень жестко пресекала все попытки Алены вести игру и удерживать перевес. Так, в самом начале встречи Остапенко сумела повести с брейком, но в ответ получила скрытую баранку - за Ариной остались 6 геймов подряд.

Точно такой же сценарий зрители увидели и во второй партии поединка. Снова Остапенко повела с геймом на приеме в активе, защитив предварительно и собственную подачу, но Соболенко ничуть не стушевалась и опять ответила на этот стартовый рывок скрытой баранкой.

Теперь в четвертьфинале турнира в Чжэнчжоу Арина Соболенко сыграет с Петрой Мартич из Хорватии. Встреча состоится уже сегодня не ранее 13:00.

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о 11:27
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