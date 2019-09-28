Арина Соболенко защитила титул в Ухане.

(9) Арина Соболенко - Элисон Риске - 6:3, 3:6, 6:1
Наверное, вплоть до финального матча турнира в Ухане не многим верилось в то, что Арина Соболенко сможет защитить свой прошлогодний титул на соревнованиях. Но когда беоорусская спортсменка таки пробилась в титульный матч, и к тому же, её соперницей в борьбе за титул стала не грозная Петра Квитова, а пусть и очень крепкая, но пока не настолько звёздная Элисон Риске, на Соболенко свалился груз ответственности в виде статуса фаворита. Справится ли Арина с ним? Похоже, это была главная интрига финала, потому как по игре к действующей чемпионке по ходу турнира вопросов было немного.
Соболенко начала финал очень неплохо, сразу же показав, что готова навязывать Риске борьбу в каждом же гейме на приёме. Стартовую подачу американская теннисистка с двойного брейк-поинта защитила, а вот два последующих гейма Элисон заканчивались брейками в исполнении Арины. Сама Риске никаких проблем сопернице на приёме не доставляла, так что, казалось, сет должен закончиться чуть ли не разгромной победой Соболенко. Арина придумала себе трудности сама - с первой попытки подать на партию у белорусской теннисистки не вышло. Правда отыграть второй брейк оппонентке Соболенко уже не позволила.
Но, главного тем первым в матче брейком Элисон таки добилась. Американка почувствовала уверенность в собственных силах и стала прилично поддавливать на соперницу. Арина начала слишком много ошибаться, так что игровой перевес потихоньку перешёл к Риске. В начале второго сета представительница США могла уйти в отрыв с брейком, но Соболенко сложнейшей гейм на подаче удержала. В середине партии повторить подвиг не удалось и Элисон таки получила перевес. Отыграть его у Арины не вышло до самого конца сета.
Но как же лихо поработала над своим психологическим, в первую очередь, состоянием Арина в перерыве перед решающей партией. Соболенко показала крайне качественную игру, противопоставить которой Элисон было просто нечего. Белорусская теннисистка добилась перевеса сразу с двумя брейками - 5:0 и на чемпионство подала с первой же попытки.
Арина Соболенко вполне может оформить в Ухане чемпионский дубль. В дуэте с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс ей сегодня предстоит сыграть ещё и парный финал.
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