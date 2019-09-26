Арина Соболенко проиграла первый сет на текущем турнире в Ухане, но пробилась в полуфинал соревнований.

(9) Арина Соболенко - (WC) Елена Рыбакина - 6:3, 1:6, 6:1
Арина Соболенко продолжает победную поступь на соревнованиях в Ухане, продолжает борьбу за защиту прошлогоднего титула на турнире WTA Premier 5 и это, наверное, самое главное. Но с другой стороны, спад по ходу второй партии, который вылился в разгромное поражение в ней, не может не настораживать. Да, белорусская теннисистка вернулась в борьбу и, показалось, даже завелась от того, что ее игра в середине матча просто рассыпалась.
Да, у Рыбакиной по ходу третьего сета не было просто ни одного шанса на то, чтобы пободаться за итоговую победу. Но простит ли подобный провал та же Эшли Барти, с которой Соболенко рубиться в полуфинале? В этом есть серьезные сомнения. Первая ракетка мира может вцепиться в свои возможности просто мертвой хваткой и никакое усиление игры, никакая заведенность уже может не помочь Арине.
Начало встречи прошло, на самом деле, под диктовку Соболенко. У Рыбакиной, конечно, должно было быть чуть больше сил, потому как в третьем раунде она и сета полного на корте не провела - Симона Халеп снялась с противостояния в концовке стартовой партии из-за травмы спины. У Арины был куда более сложный матч против Кики Бертенс, особенно его концовка, но на первый план в дебюте поединка вышла явно не физическая усталость, а полный перевес белорусской теннисистки в классе.
Соболенко сумела повести с брейком уже после стартового гейма на приеме. В дальнейшем по ходу первого сета у Арины было достаточно шансов для того, чтобы укрепить свой перевес в счете, но Рыбакина несколько раз вытаскивала сложнейшие геймы с брейк-поинтов. Первый тревожный звоночек прозвенел для белорусской спортсменки ближе к завершению партии. У Соболенко подвисла подача, но ее Арина смогла вырвать сразу с трех брейк-поинтов у соперницы. Подача на сет тоже прошла для действующей чемпионки турнира в Ухане не так просто, как хотелось бы, но, пусть и в борьбе, Соболенко гейм защитила.
Что случилось с Ариной во втором сете, наверное, лучше разбираться команде белорусской спортсменки. Видимых причин для такого откровенного провала попросту не было. Рыбакина точно не стала играть настолько феерично, чтобы получить шанс выиграть партию с баранкой. А Елена ее почти Соболенко отвесила. Арина проиграла два стартовых гейма на собственной подаче, да и в третьем позволила сопернице заработать брейк-поинт, который при том счете был еще и сет-боллом. Да, гейм престижа Соболенко во втором сете таки взяла, но на самом деле от этого особо легче не сталовилось.
Подобный провал мог окончательно разладить игру Арины, а мог стать для нее холодным душем. Сегодня сработал второй вариант, потому что в решающей партии столько ошибок белорусская теннисистка уже не допускала. Все ее фирменные аспекты игры снова стали работать на полную катушку и против такой Арины у Рыбакиной шансов не было никаких. Теперь уже белорусская спортсменка повела сразу с двумя брейками - 5:0. Попыталась Соболенко побороться и за победу с баранкой, но с двух матч-боллов представительница Казахстана свой первый гейм в сете таки взяла. Но тут же Арина под ноль подала на матч.
В полуфинале турнира в Ухане Арина Соболенко сыграет с действующим лидером мирового рейтинга австралийской теннисисткой Эшли Барти. И, повторюсь, подобных провалов, как во второй партии сегодняшнего мтача, Эшли, скорее всего, не простит.
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