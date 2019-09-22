Арина Соболенко разгромно выигрывает дерби у Александры Саснович на старте турнира в Ухане.

Белорусское дерби в первом раунде соревнований категории WTA Premier 5 в китайском Ухане завершилось уверенной победой 9-й ракетки турнира Арины Соболенко. В двух партиях она разгромила свою соотечественницу Александру Саснович, занимающую 50-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Соболенко отдала сопернице всего 3 гейма и потратила на выход во второй раунд турнира в Китае чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.
(9) Арина Соболенко - Александра Саснович - 6:1, 6:2
Во втором раунде турнира в Ухане Арина Соболенко сыграет с Даниэль Роуз Коллинз, которая выиграла американское дерби у Винус Уильямс
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