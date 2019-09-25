Ник Киргиос проигрывает на старте турнира в Чжухае.

Андреас Сеппи - (6) Ник Киргиос - 7:6(5), 6:1
В самом начале встречи Ник Киргиос сумел вырваться вперед с брейком и, казалось, что этот перевес вполне может стать решающим во всей стартовой партии. Как минимум, Ник удерживал его до выхода подавать на победу в этом отрезке матча. Даже в том гейме Киргиос сумел заработать двойной сет-болл, но именно в этот момент Сеппи начал камбек. Итальянец отыгрался со счета 40:15, потом еще один сет-поинт у соперника ликвидировал и оформил обратный брейк. В итоге именно Андреасу удалось взять стартовый сет на тай-брейке.
Ну а во второй партии Киргиос попросту посыпался. Австралийский теннисист отпустил соперника в отрыв с брейком и никаких шансов на спасение попросту не имел. Более того, под занавес партии Сеппи успел оформить еще один брейк и сразу же после него уверенно подал на матч.
Во втором раунде соревнований в Чжухае Андреас Сеппи сыграет с местным теннисистом Чжан-Чжи Чженем.
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