среда, 25 сентября 2019 г.

Ник Киргиос проигрывает на старте турнира в Чжухае.

Австралийский теннисист Ник Киргиос, получивший на соревнованиях в китайском Чжухае 6-й номер посева, не сумел преодолеть даже стадию стартового круга. В своем первом матче на турнире Ник в двух партиях уступил итальянцу Андреасу Сеппи, занимающему на данный момент 74-ю строчку мирового рейтинга. Киргиос уступил стартовый сет на тай-брейке, ну а по ходу второй партии попросту провалился, дважды упустив собственную подачу. На выход во второй раунд турнира в Чжухае Андреас Сеппи потратил чуть более 1 часа и 5 минут игрового времени.


Андреас Сеппи - (6) Ник Киргиос - 7:6(5), 6:1

В самом начале встречи Ник Киргиос сумел вырваться вперед с брейком и, казалось, что этот перевес вполне может стать решающим во всей стартовой партии. Как минимум, Ник удерживал его до выхода подавать на победу в этом отрезке матча. Даже в том гейме Киргиос сумел заработать двойной сет-болл, но именно в этот момент Сеппи начал камбек. Итальянец отыгрался со счета 40:15, потом еще один сет-поинт у соперника ликвидировал и оформил обратный брейк. В итоге именно Андреасу удалось взять стартовый сет на тай-брейке.

Ну а во второй партии Киргиос попросту посыпался. Австралийский теннисист отпустил соперника в отрыв с брейком и никаких шансов на спасение попросту не имел. Более того, под занавес партии Сеппи успел оформить еще один брейк и сразу же после него уверенно подал на матч.

Во втором раунде соревнований в Чжухае Андреас Сеппи сыграет с местным теннисистом Чжан-Чжи Чженем.

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о 12:24
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