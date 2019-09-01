воскресенье, 1 сентября 2019 г.

Серена Уильямс спокойно шагнула в четвертьфинал домашнего мейджора.

Американская теннисистка Серена Уильямс продолжает успешные выступления на последнем в сезоне Турнире Большого Шлема - US Open - 2019. На стадии четвертого круга Уильямс-младшая в двух партиях переиграла представительницу Хорватии Петру Мартич, занимающую 22-ю строчку текущего мирового рейтинга. На победу в противостоянии Серена, посеянная в Нью-Йорке под 8-м номером, потратила чуть менее полутора часов игрового времени.


(8) Серена Уильямс - (22) Петра Мартич - 6:3, 6:4

Примечательно, что в самом начале встречи собственный гейм умудрилась упустить именно Серена Уиляьмс. Американка, правда, тут же отыгралась, а потом и еще один брейк оформила. Но еще раз проблемы у Уильямс-младшей возникли на подаче на сет. Тот гейм Серене пришлось спасать с двойного брейк-поинта, но легендарная теннисистка справилась.

Во втором сете для Серены все сложилось несколько проще. В середине сета именно она повела с брейком, а потом могла и упрочить лидерство, но сначала не воспользовалась тройным брейк-поинтом, а потом и еще один важнейший мяч упустила. Правда, досадно упущенный шанс на брейк ничуть не повлиял на уверенность Серены в собственных силах - до победы матч Уильямс-младшая довела без проблем.

Теперь в четвертьфинале Открытого Первенства США Серена Уильямс сыграет с китаянкой Цзянь Ван, обыгравшей в сегодняшнем матче четвертого круга австралийскую теннисистку Эшли Барти

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 23:41
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)