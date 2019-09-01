Серена Уильямс спокойно шагнула в четвертьфинал домашнего мейджора.

(8) Серена Уильямс - (22) Петра Мартич - 6:3, 6:4
Примечательно, что в самом начале встречи собственный гейм умудрилась упустить именно Серена Уиляьмс. Американка, правда, тут же отыгралась, а потом и еще один брейк оформила. Но еще раз проблемы у Уильямс-младшей возникли на подаче на сет. Тот гейм Серене пришлось спасать с двойного брейк-поинта, но легендарная теннисистка справилась.
Во втором сете для Серены все сложилось несколько проще. В середине сета именно она повела с брейком, а потом могла и упрочить лидерство, но сначала не воспользовалась тройным брейк-поинтом, а потом и еще один важнейший мяч упустила. Правда, досадно упущенный шанс на брейк ничуть не повлиял на уверенность Серены в собственных силах - до победы матч Уильямс-младшая довела без проблем.
Теперь в четвертьфинале Открытого Первенства США Серена Уильямс сыграет с китаянкой Цзянь Ван, обыгравшей в сегодняшнем матче четвертого круга австралийскую теннисистку Эшли Барти.
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