У Элины Свитолиной не нашлось аргументов против Серены Уильямс в полуфинале US Open - 2019.

(8) Серена Уильямс - (5) Элина Свитолина - 6:3, 6:1
В матчах против Серены Уильямс нужно пользоваться даже минимальными шансами, ведь других соперница может тебе и не подарить. На бумаге эта истина очень проста, но попробуй воплотить её в жизнь, когда напротив тебя стоит легенда мирового тенниса и коленки у тебя трудятся не только от былых заслуг, но и от текущей формы соперницы. Нет, откровенной боязни Серены у Элины точно не было. Но нащупать хоть какую-то брешь в игре американки Элине так и не удалось.
Попытки украинской теннисисткой, конечно же, предпринтмались. Свитолина пыталась нагружать сопернице бекхэнд, но, как в матче с той же Йоханнной Контой, когда Элина просто выключила опасное оружие британки, сегодня эта тактика не сработала. Серена отвечала и с неудобной руки так, что особого резона мучиться у Свитолиной просто не было.
Элина пыталась рвать темп, менять глубину, силу и вращение своих ударов. Но, во-первых, Серена грамотно подходила к каждому мячу с точки зрения его обработки, а во-вторых, так классно работала ногами, что порой хотелось заглянуть сначала в календарь, а потом в Википедиию. Сейчас точно 2019-й год? Уильямс-младшей точно 37 лет?
При все при этом возможности у Свитолиной были. Сначала она не воспользовалась тремя брейк-поинтами в стартовой партии матча на приёме, а вот свою первую подачу украинская теннисистка проиграла со счета 40:0. Могла Элина и отыграть этот брейк, но в середине первого сета упустила тройной брейк-поинт. Наверное, на этом все, потому что доминирование Серены в дальнейшем было просто фантастическим.
Теперь в финале US Open - 2019 Серена Уильямс сыграет с канадской теннисисткой Бьянкой Андрееску, обыгравшей в своём полуфинале Белинду Бенчич. Последняя встреча Серены и Бьянка случилась в финале турнира в Торонто, когда в самом дебюте встречи американка была вынуждена сняться из-за травмы.
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