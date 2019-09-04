Серена Уильямс уничтожила Цзянь Ван в четвертьфинале US Open - 2019.

(8) Серена Уильямс - (18) Цзянь Ван - 6:1, 6:0
Местная публика от этого матча, конечно, была в экстазе. Но даже ей, наверное, показалось, что Серена как-то слишком быстро разобралась с соперницей и добыла свою 100-ю победу в карьере на кортах US Open. Радовать игрой американка могла трибуны ну хотя бы часик игрового времени, а не сносить все на своём пути в такой спешке. А если серьёзно, то Ван попала под каток, да и сама не слишком пыталась из под него выбраться.
Не думал, что можно будет написать такое, но в стартовом сете, когда Цзянь размочила счёт лишь после двух брейков в исполнении соперницы, когда на табло горели крайне неприятные цифры - 0:5, китаянка выглядела ещё очень даже неплохо. Боролась, пусть и изредка, какие-никакие очки выигрывала. Потому что во второй партии Ван сумела взять лишь 4 розыгрыша. Не самый богатый урожай, правда?
Серена, конечно, показала высочайший класс и перед полуфинальным матчем с Элиной Свитолиной за украинскую теннисистку становится немного страшно. Хотя, в том, что Элина не поплывет под давлением американки так, как это сегодня случилось с Цзянь, уверенность присутствует. А значит борьба нас ждёт - это точно. Каким будет её исход? Узнаем в четверг.
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