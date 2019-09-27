Егор Герасимов уступил Денису Шаповалову в четвертьфинале турнира в Чэнду.

Автор одной из самых громких сенсаций на турнире в китайском Чэнду белорусский теннисист Егор Герасимов, обыгравший на стадии второго круга лидера посева американца Джона Изнера, не смог выйти в 1/2 финала турнира. На стадии четвертьфинала Егор в напряженной борьбе уступил канадцу Денису Шаповалову, получившему в Чэнду 8-й номер посева. На победу в поединке Шаповалову понадобилось 3 сета и 1 час и 40 минут игрового времени.
(8) Денис Шаповалов - (SE) Егор Герасимов - 6:4, 3:6, 6:3
За выход в финал турнира в Чэнду Денис Шаповалов теперь поспорит с победителем матча между Пабло Карреньо-Бустой и Кристианом Гарином.
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