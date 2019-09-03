вторник, 3 сентября 2019 г.

Элина Свитолина, Стэн Вавринка, Серена Уильямс и Роджер Федерер на центральном корте, парная красота на арене Луи Армстронга. Расписание US Open - 2019 на 3 сентября.

В девятый игровой день на кортах Открытого Первенства США состоятся четвертьфинальные поединки. Причем во всех "взрослых" разрядах. Первые матчи 1/4 финала пройдут в мужском и женском одиночных турнирах. Да и в парных соревнованиях, а также в миксте мы будем узнавать имена полуфиналистов. Понятное дело, что основное внимание будет приковано к центральному корту, к тому же, программу дня откроет матч Элины Свитолиной против Йоханны Конты.


US Open - 2019
Расписание 9-го игрового дня
3 сентября

 Arthur Ashe Stadium

Элина Свитолина - Йоханна Конта - начало в 19:00
Стэн Вавринка - Даниил Медведев
Серена Уильямс - Цзянь Ван - начало в 02:00
Роджер Федерер - Григор Димитров

Louis Armstrong Stadium

Кевин Кравиц/Андреас Мис - Леонардо Майер/Жоао Соуза - начало в 18:00
Йинь-Йинь Дуань/Шуай Чженг - Элизе Мертенс/Арина Соболенко
Марсель Гранольерс/Орасио Себальос - Оливье Марах/Юрген Мельцер
Тимеа Бабош/Кристина Младенович - Виктория Азаренко/Эшли Барти - не ранее 23:00
Деми Шуурс/Хенри Континен - Саманта Стосур/Раджив Рам

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о 11:41
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