Элина Свитолина, Стэн Вавринка, Серена Уильямс и Роджер Федерер на центральном корте, парная красота на арене Луи Армстронга. Расписание US Open - 2019 на 3 сентября.

US Open - 2019
Расписание 9-го игрового дня
3 сентября
Arthur Ashe Stadium
Элина Свитолина - Йоханна Конта - начало в 19:00
Стэн Вавринка - Даниил Медведев
Серена Уильямс - Цзянь Ван - начало в 02:00
Роджер Федерер - Григор Димитров
Louis Armstrong Stadium
Кевин Кравиц/Андреас Мис - Леонардо Майер/Жоао Соуза - начало в 18:00
Йинь-Йинь Дуань/Шуай Чженг - Элизе Мертенс/Арина Соболенко
Марсель Гранольерс/Орасио Себальос - Оливье Марах/Юрген Мельцер
Тимеа Бабош/Кристина Младенович - Виктория Азаренко/Эшли Барти - не ранее 23:00
Деми Шуурс/Хенри Континен - Саманта Стосур/Раджив Рам
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