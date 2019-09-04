Рафаэль Надаль и Диего Шварцман закроют программу дня, четвертьфинальная парная битва Людмилы Киченок. Расписание US Open - 2019 на 4 сентября.

US Open - 2019
Расписание 10-го игрового дня
4 сентября
Arthur Ashe Stadium
Белинда Бенчич - Донна Векич - начало в 19:00
Матео Берреттини - Гаэль Монфис
Бьянка Андрееску - Элизе Мертенс - начало в 02:00
Диего Шварцман - Рафаэль Надаль
Louis Armstrong Stadium
Габриэла Дабровски/Йифань Сюй - Виктория Кузмова/Александра Саснович - начало в 18:00
Джейми Маррей/Нил Скупски - Джек Сок/Джексон Уитроу
Каролин Доулхайд/Ваня Кинг - Людмила Киченок/Алена Остапенко
Хуан Себастьян Кабал/Роберт Фарах - Люк Бембридж/Бен Маклахклан
Саманта Стосур/Раджив Рам - Бетани Маттек-Сэндз/Джейми Маррей
Хао-Чинг Чан/Майкл Винус - Латиша Чан/Иван Додиг
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