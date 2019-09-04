среда, 4 сентября 2019 г.

Рафаэль Надаль и Диего Шварцман закроют программу дня, четвертьфинальная парная битва Людмилы Киченок. Расписание US Open - 2019 на 4 сентября.

В 10-й игровой день последнего в сезоне Турнира Большого Шлема продолжатся четвертьфинальные поединки как в мужском, так и в женском одиночном разрядах. Понятное дело, что особое внимание будет приковано ко встрече Рафаэля Надаля с Диего Шварцманом, которая и закроет программу дня. Ну а на втором по значимости корте US Open мы просто обязаны следить за четвертьфинальным поединком женского парного разряда с участием Людмилы Киченок. Пробиться в 1/2 финала украинка будет пробовать в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии.


US Open - 2019
Расписание 10-го игрового дня
4 сентября

 Arthur Ashe Stadium 

Белинда Бенчич - Донна Векич - начало в 19:00
Матео Берреттини - Гаэль Монфис
Бьянка Андрееску - Элизе Мертенс - начало в 02:00
Диего Шварцман - Рафаэль Надаль

Louis Armstrong Stadium

Габриэла Дабровски/Йифань Сюй - Виктория Кузмова/Александра Саснович - начало в 18:00
Джейми Маррей/Нил Скупски - Джек Сок/Джексон Уитроу
Каролин Доулхайд/Ваня Кинг - Людмила Киченок/Алена Остапенко 
Хуан Себастьян Кабал/Роберт Фарах - Люк Бембридж/Бен Маклахклан
Саманта Стосур/Раджив Рам - Бетани Маттек-Сэндз/Джейми Маррей
Хао-Чинг Чан/Майкл Винус - Латиша Чан/Иван Додиг

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о 11:26
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