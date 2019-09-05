Битва Элины Свитолиной и Серены Уильямс, как украшение игрового дня. Расписание US Open - 2019 на 5 сентября.

US Open - 2019
Расписание 11-го игрового дня
5 сентября
Arthur Ashe Stadium
Элина Свитолина - Серена Уильямс - начало в 02:00
Белинда Бенчич - Бьянка Андрееску
Louis Armstrong Stadium
Марсель Гранольерс/Орасио Себальос - Кевин Кравич/Андреас Мис - начало в 20:30
Хуан Себастьян Кабал/Роберт Фарах - Джейми Маррей/Нил Скупски
Виктория Азаренко/Эшли Барти - Виктория Кузмова/Александра Саснович
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