четверг, 5 сентября 2019 г.

Битва Элины Свитолиной и Серены Уильямс, как украшение игрового дня. Расписание US Open - 2019 на 5 сентября.

Вот и настал на последнем в сезоне Турнире Большого Шлема период решающих матчей. Уже сегодня нам станут известны финалисты US Open -2019 в женскком одиночном и в парных разрядах американского мейджора. Понятное дело, что внимание не только украинских поклонников тенниса, а и всего мира, будет приковано к поединку Элины Свитолиной и Серены Уильмс, потому как по мнению многих эту встречу можно называть досрочным финалом Открытого Первенства США.


US Open - 2019
Расписание 11-го игрового дня
5 сентября

 Arthur Ashe Stadium

 Элина Свитолина - Серена Уильямс - начало в 02:00
Белинда Бенчич - Бьянка Андрееску

Louis Armstrong Stadium

Марсель Гранольерс/Орасио Себальос - Кевин Кравич/Андреас Мис - начало в 20:30
Хуан Себастьян Кабал/Роберт Фарах - Джейми Маррей/Нил Скупски
Виктория Азаренко/Эшли Барти - Виктория Кузмова/Александра Саснович

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о 13:02
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