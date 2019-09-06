Мужской парный финал, Димитров против Медведева и Надаль против Берреттини. Расписание US Open - 2019 на 6 сентября.

US Open - 2019
Расписание 12-го игрового дня
6 сентября
Arthur Ashe Stadium
Хуан Себастьян Кабал/Роберт Фарах - Марсель Гранольерс/Орасио Себальос - начало в 19:00
Даниил Медведев - Григор Димитров - начало в 23:00
Рафаэль Надаль - Маттео Берреттини - не ранее 00:30
Louis Armstron Stadium
Элизе Мертенс/Арина Соболенко - Кэролайн Доулхайд/Ваня Кинг - не ранее 21:00
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