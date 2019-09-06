пятница, 6 сентября 2019 г.

Мужской парный финал, Димитров против Медведева и Надаль против Берреттини. Расписание US Open - 2019 на 6 сентября.

Пятничный игровой день на US Open - 2019 практически всецело будет отдан на откуп мужчинам. Сначала на центральной арене американского мейджора состоится мужской парный финал, ну а затем в дело вступят спортсмены, пробившиеся в одиночные полуфиналы. У девушек запланирован лишь один поединок - матч 1/2 финала парного турнира с участием Элизе Мертенс и Арины Соболенко, да и он состоится на втором по значимости корте.


US Open - 2019
Расписание 12-го игрового дня
6 сентября

 Arthur Ashe Stadium

Хуан Себастьян Кабал/Роберт Фарах - Марсель Гранольерс/Орасио Себальос - начало в 19:00
Даниил Медведев - Григор Димитров - начало в 23:00
Рафаэль Надаль - Маттео Берреттини - не ранее 00:30

Louis Armstron Stadium

Элизе Мертенс/Арина Соболенко - Кэролайн Доулхайд/Ваня Кинг - не ранее 21:00

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о 12:41
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