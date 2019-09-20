Джек Сок обыграл Фабио Фоньини на Кубке Лейвера.

Американский теннисист Джек Сок, специализирующийся на Кубке Лейвера, в основном, на парных матчах, сравнивает счет в противостоянии между сборными Европы и Мира. В двух партиях Джек, занимающий на данный момент лишь 210-ю строчку одиночного рейтинга, переиграл 11-ю ракетку мира итальянца Фабио Фоньини. В стартовом сете Джек попросту разгромил соперника, отдав тому лишь 1 гейм, ну а во второй партии все решилось на тай-брейке. На победу в поединке Сок потратил чуть менее полутора часов игрового времени.
Джек Сок - Фабио Фоньини - 6:1, 7:6(3)
Таким образом счет в противостоянии сборных Европы и Мира на Кубке Лейвера стал равным - 1:1. Напомним, что в первом матче турнира на чемпионском тай-брейке Доминик Тим дожал канадского спортсмена Дениса Шаповалова
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Вечернюю сессию сегодняшнего игрового дня откроют Стефанос Циципас и Тейлор Фритц.
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