Сергей Стаховский с матч-боллов спас встречу с Тристаном Ламазином на старте Челленджера во Франции.

Сергей Стаховский, получивший на соревнованиях категории Челленджер во французском городе Кассисе 8-й номер посева, со сложнейшей победы начал выступления на турнире. В матче второго круга украинец в трех сетах переиграл местного спортсмена Тристана Ламазина, занимающего 248-ю строчку текущего мирового рейтинга. Стаховский проиграл стартовый сет, но отыграв 2 матч-болла на тай-брейке второй партии перевёл встречу в решающий отрезок. Его Сергей провел уже в разы сильнее соперника и за два с четвертью часа игрового времени оформил итоговую победу.
(8) Сергей Стаховский - Тристан Ламазин - 2:6, 7:6(10), 6:1
В третьем раунде Челленджера в Кассисе Сергей Стаховский сыграет с ещё одним французом Райаном Руманом.
Напомним, что чуть ранее выход в третий раунд Челленджера во Франции оформил ещё один украинский теннисист Илья Марченко
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