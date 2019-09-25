Сергей Стаховский на тай-брейке решающего сета дожал 2-ю ракетку Челленджера в Орлеане.

Украинский теннисист Сергей Стаховский добился сложнейшей победы во втором раунде соревнований категории Челленджер во французском Орлеане. На тай-брейке решающего сета Сергей одолел 2-ю ракетку турнира местного теннисиста Уго Умбера, занимающего 65-ю строчку текущего мирового рейтинга. Стаховский дважды вел с брейком даже в проигранном стартовом сете и лидировал с геймом на приеме в активе по ходу решающего отрезка матча. Несмотря на огромное количество упущенных возможностей украинец оформил итоговую победу, затратив на нее чуть более 2 часов и 40 минут игрового времени.
Сергей Стаховский - (2) Уго Умбер - 4:6, 7:5, 7:6(5)
За выход в четвертьфинал турнира в Орлеане Сергей Стаховский поспорит с немцем Янником Маденом, получившим на соревнованиях 15-й номер посева.
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