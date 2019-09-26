Сергей Стаховский выходит в четвертьфинал Челленджера в Орлеане.

Украинский теннисист Сергей Стаховский продолжает успешные выступления на соревнованиях категории Челленджер во французском Орлеане. На стадии третьего круга Сергей добился сложнейшей и волевой победы над 16-м номером посева немцем Янником Маденом, занимающим 136-ю строчку текущего мирового рейтинга. После поражения в стартовой партии на ее тай-брейке, Стаховский сумел оставить за собой два последующих сета с минимальным перевесом. На победу в матче Сергей Стаховский потратил чуть более 2 часов и 20 минут игрового времени.
Сергей Стаховский - (16) Янник Маден - 6:7(1), 6:3, 6:4
В четвертьфинале Челленджера в Орлеане Сергей Стаховский сыграет с французом Тристаном Ламазином.
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