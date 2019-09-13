Катерина Козлова не смогла выйти в полуфинал турнира в Нанчанге.

Нина Стоянович - (7) Катерина Козлова - 6:7(5), 6:4, 6:4
В стартовой партии встречи спортсменки поочередно вырывались вперед с брейками. Сначала повести в счете удалось Стоянович, но Козлова смогла не просто выровнять ситуацию в счете, а еще и в самой концовке партии повести с геймом на приеме в активе. Катерине оставалось лишь подать на победу в сете, но Нина спаслась. Правда, тай-брейк украинская теннисистка таки оставила за собой и выиграла стартовую партию.
Начало второго сета Козлова провалила и отпустила соперницу в отрыв сразу с двумя брейками. Одну упущенную подачу украинская теннисистка ликвидировала, но на большее у Катерины попросту не хватило времени. Решающая партия тоже началась с брейка в исполнении Стоянович. Козлова хоть и отыграла его, но довольно быстро еще раз проиграла собственный гейм. Этот перевес сербская теннисистка удержала уже до самого конца встречи.
В 1/ 2 финала соревнований в Нанчанге Нина Стоянович сыграет с победительницей матча между Ребеккой Петерсон и Магдой Линетт.
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