пятница, 13 сентября 2019 г.

Катерина Козлова не смогла выйти в полуфинал турнира в Нанчанге.

Украинская теннисистка Катерина Козлова завершила выступления на соревнованиях в китайском Нанчанге на стадии четвертьфинала. В напряженном трехсетовом противостоянии Катерина, получившая на турнире 7-й номер посева, уступила представительнице Сербии Нине Стоянович, занимающей 134-ю строчку текущего мирового рейтинга. Поединок продолжался почти 2 часа и 50 минут игрового времени.


Нина Стоянович - (7) Катерина Козлова - 6:7(5), 6:4, 6:4

В стартовой партии встречи спортсменки поочередно вырывались вперед с брейками. Сначала повести в счете удалось Стоянович, но Козлова смогла не просто выровнять ситуацию в счете, а еще и в самой концовке партии повести с геймом на приеме в активе. Катерине оставалось лишь подать на победу в сете, но Нина спаслась. Правда, тай-брейк украинская теннисистка таки оставила за собой и выиграла стартовую партию.

Начало второго сета Козлова провалила и отпустила соперницу в отрыв сразу с двумя брейками. Одну упущенную подачу украинская теннисистка ликвидировала, но на большее у Катерины попросту не хватило времени. Решающая партия тоже началась с брейка в исполнении Стоянович. Козлова хоть и отыграла его, но довольно быстро еще раз проиграла собственный гейм. Этот перевес сербская теннисистка удержала уже до самого конца встречи.

В 1/ 2 финала соревнований в Нанчанге Нина Стоянович сыграет с победительницей матча между Ребеккой Петерсон и Магдой Линетт.

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о 13:23
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