пятница, 20 сентября 2019 г.

Саманта Стосур продолжает борьбу за трофей в Гуанчжоу.

Австралийская теннисистка Саманта Стосур, которая стартовала в основной сетке соревнований в Гуанчжоу лишь благодаря wild card от организаторов, становится первой финалисткой турнира. В борьбе за выход в титульный матч Саманта в трех партиях переиграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич, занимающую 73-ю строчку текущего мирового рейтинга. Стосур, фактически, провалила стартовый сет поединка, но на тай-брейке оставила за собой вторую партию, а в решающем отрезке встречи уже сама полностью уничтожила соперницу. На выход в финал турнира в Гуанчжоу Саманта Стосур потратила 2 часа и 20 минут игрового времени.


(WC) Саманта Стосур - Виктория Голубич - 2:6, 7:6(4), 6:1

В самом начале встречи показалось, что Саманта попросту не готова к борьбе. Стосур уже в стартовом гейме упустила собственную подачу, затем не воспользовалась тройным брейк-поинтом, а через несколько минут позволила Голубич развить преимущество и второй раз отличиться на приеме. Пусть австралийская теннисистка игру немного наладила, но вернуться в борьбу за стартовый сет у нее уже не вышло.

Второй сет с брейка начала уже сама Стосур, правда спокойно довести партию до победы у нее не получилось. Саманта сначала не смогла подать на победу в этом игровом отрезке, позволив Виктории в последний момент оформить обратный брейк. Затем Стосур не реализовала двойной сет-болл на приеме. Правда, на тай-брейке австралийская теннисистка таки добилась успеха и перевела встречу в решающий сет.

В его дебюте теннисистки обменялись брейками, но затем игру полностью под свой контроль взяла Стосур. Саманта до конца поединка успела оформить еще 3 успеха на приеме и впервые с мая 2017-го года вышла в финал турниров WTA. Благодаря этому Стосур с понедельника вернется в топ-100 мирового рейтинга.

Соперницей Саманты Стосур по титульному матчу турнира в Гуанчжоу станет победительница встречи между Анной Блинковой из России и американкой Софьей Кенин.

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о 13:40
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