Саманта Стосур продолжает борьбу за трофей в Гуанчжоу.

(WC) Саманта Стосур - Виктория Голубич - 2:6, 7:6(4), 6:1
В самом начале встречи показалось, что Саманта попросту не готова к борьбе. Стосур уже в стартовом гейме упустила собственную подачу, затем не воспользовалась тройным брейк-поинтом, а через несколько минут позволила Голубич развить преимущество и второй раз отличиться на приеме. Пусть австралийская теннисистка игру немного наладила, но вернуться в борьбу за стартовый сет у нее уже не вышло.
Второй сет с брейка начала уже сама Стосур, правда спокойно довести партию до победы у нее не получилось. Саманта сначала не смогла подать на победу в этом игровом отрезке, позволив Виктории в последний момент оформить обратный брейк. Затем Стосур не реализовала двойной сет-болл на приеме. Правда, на тай-брейке австралийская теннисистка таки добилась успеха и перевела встречу в решающий сет.
В его дебюте теннисистки обменялись брейками, но затем игру полностью под свой контроль взяла Стосур. Саманта до конца поединка успела оформить еще 3 успеха на приеме и впервые с мая 2017-го года вышла в финал турниров WTA. Благодаря этому Стосур с понедельника вернется в топ-100 мирового рейтинга.
Соперницей Саманты Стосур по титульному матчу турнира в Гуанчжоу станет победительница встречи между Анной Блинковой из России и американкой Софьей Кенин.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий