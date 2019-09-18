Саманта Стосур на тай-брейке решающего сета вырывает у Бернарды Перы путевку в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу.

(WC) Саманта Стосур - Бернарда Пера - 6:4, 1:6, 7:6(5)
По ходу стартовой партии встречи Саманта дважды оказывалась в роли догоняющей, но каждый раз после проигранной подачи австралийская спортсменка моментально оформляла обратный брейк. А вот в концовке партии уже Стосур смогла взять подачу соперницы, причем реализовала представительница Австралии лишь 4-й брейк-поинт в гейме. Сразу после этого Стосур успешно подала на партию.
Повела с брейком Саманта и в самом дебюте второй партии, но после этого австралийская спортсменка попросту провалилась. Пера смогла оформить 3 брейка подряд, выиграть 6 геймов и, таким образом, оставить за собой сет со скрытой баранкой для соперницы.
В дебюте решающей партии теннисистки обменялись брейками и больше ни одной из них так и не удалось отличиться на приеме. Хотя Стосур имела отличную возможность поставить точку в поединке без помощи тай-брейка. Саманта зацепилась за подачу Бернарды и заработала 4 матч-болла на приеме, но не смогла ни один из них реализовать. Правда на тае Стосур таки склонила чашу весов в свою пользу.
В четвертьфинале турнира в Гуанчжоу Саманта Стосур сыграет с победительницей матча между Шуай Пэн и Ниной Стоянович.
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