Элина Свитолина обыгрывает Мэдисон Киз и впервые в карьере выходит в четвертьфинал US Open.

(5) Элина Свитолина - (10) Мэдисон Киз - 7:5, 6:4
Можно ли было считать Элину Свитолину фавориткой этого матча четвёртого круга US Open - 2019. При всем нашем желании говорить об этом можно было разве что с большой натяжкой. Во-первых, Мэдисон к этому противостоянию подошла в победной серии, которая насчитывала вот уже 9 выигранных подряд матчей. К тому же в шести последних поединках американка не отдавала соперницам ни сета. Что же касается Элины, то у неё тоже была серия, только не самая позитивная - 7 поражений от теннисисток из топ-10 мирового рейтинга на Турнирах Большого Шлема. Да, сколько не обыгрывала Свитолина спортсменок из десятки, на мейджорах сделать этого до сегодняшнего дня не удавалось.
Для Киз матч начался с непростого гейма, в котором американку спасла только мощная подача. Включать её у Мэдисон получалось далеко не всегда, но в нужный момент ввод мяча в игру откровенно выручал. Элина в ответ выиграла собственный гейм под ноль. Потом ещё один... Свитолина показывала просто фантастическую игру на подаче, не давая сопернице ровным счётом никаких шансов на обострение борьбы.
В середине стартовой партии Элина снова пободалась на подаче соперницы, но опять вовремя налаженный ввод мяча в игру позволил Мэдисон избежать даже брейк-поинтов. В самой концовке сета они таки случились, но снова подача пришла на помощь Киз - американка за её счёт отыгралась с двойного скрытого сет-болла. Но когда на третьем брейковом мяче идеальный ввод мяча у Мэдисон не вышел, Элина тут же воспользовалась своим шансом и отличилась на приёме. Свитолиной оставалось лишь подать на стартовый сет, и с задачей украинка справилась прекрасно.
Единственные опасения после стартовой партии возникали в том, а сумеет ли Элина сохранить этот невероятный уровень тенниса? Киз пока не была похожа на спортсменку, которую поражение в стартовом сете могло сломить, так что Свитолиной было бы неплохо избегать даже минимальных спадов. Украинская теннисистка и сама решила себя обезопасить от приключений и на этот раз довольно быстро повела в счёте с брейком. Были ли шансы у Мэдисон отыграться? Скорее нет, чем да. Может сразу после брейка в исполнении соперницы Киз ещё на минимальную борьбу была способна, то вот подачу на матч Свитолина выиграла под ноль.
В четвертьфинале US Open - 2019 Элина Свитолина сыграет с британской теннисисткой Йоханной Контой. Одна из конкуренток Элины в чемпионской гонке на стадии четвёртого круга обыграла 3-ю ракетку Открытого Первенства США - Каролину Плишкову из Чехии.
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