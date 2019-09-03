Элина Свитолина обыграла Йоханну Конту в четвертьфинале US Open - 2019.

(5) Элина Свитолина - (16) Йоханна Конта - 6:4, 6:4
И, вроде бы, многое говорило о том, что именно Элина Свитолина будет фаворитом четвертьфинального поединка US Open - 2019 против Йоханны Конты. И статистика личных встреч, в которой Элина уверенно вела - 4:0, и игровая форма украинской теннисистки, которая действительно радует своим качественным теннисом на кортах Нью-Йорка. Но, как-то тревожно было на душе перед стартом встречи. Может быть, слишком свежими были все те поражения, которые потерпела Свитолина именно на стадии 1/4 финала Турниров Большого Шлема.
Но в этом сезоне Элина твёрдо решила избавляться от этого комплекса. На Уимблдоне выход в 1/2 финала ещё можно было считать стечением обстоятельств и локальным успехом. Теперь же имеем второй пример, который вполне говорит о тенденции. И это не может не радовать.
Начала встречу Элина достаточно уверенно, но сразу же стало понятно, что запредельных цифр попадания тем же первым мячом мы сегодня не увидим. А ещё сразу же стало ясно, что матч может сложиться куда сложнее, чем то же противостояние с Мэдисон Киз. Йоханна с первых розыгрышей показала отменные удары с форхенда и попробовала взять соперницу нахрапом. Элине пришлось терпеть, держать удар и приноравливаться к игре под бекхенд британке. Но, отметим, что Свитолина была готова к такому повороту, то есть игру Конты украинка знала в совершенстве.
После того, как Элина выдержала стартовый натиск, пришло время и самой включать активный режим. Свитолина постаралась играть чуть агрессивнее, нежели обычно. И в матче с Контой это было вполне оправданно. Украинка не давала Йоханне готовить решающие удары, перехватывая инициативу в розыгрышах чуть раньше. Это, конечно, требовало очень стабильной игры, и Элина действительно провела очень чистый матч.
В середине стартовой партии Элина, наконец, толком зацепилась на приёме и довела дело до брейка. Правда, спустя несколько минут Йоханна отыгралась, но Свитолина моментально восстановила перевес в счёте. Было сложно украинской теннисистке и на следующей собственной подаче, но Элина её удержала с брейкового мяча. Ну а там оставалось подать на сет, что Свитолина уверенно и сделала.
Вторая партия прошла, если говорить об основных её событиях, полностью по тому же сценарию. Снова брейк от Элины в середине сета, отыгрыш в исполнении Йоханны, но моментальное восстановление перевеса от Свитолиной. Разница между партиями была лишь в том, что после второго брейка украинская теннисистка уже полностью владела перевесом не только игровым, но и психологическим. Да, пару матч-боллов на приёме Элина не реализовала, но зато подала на победу украинская теннисистка без проблем.
Итак, Элина Свитолина обновила свой рекорд на US Open, вышла во второй полуфинал мейджоров подряд и даже вернулась на высшую в карьере 3-ю строчку мирового рейтинга. Вернее, гарантированно выйдет на неё в понедельник. Впереди ещё одно важнейшее испытание - полуфинал против победительницы матча между Сереной Уильямс и Цзянь Ван. Почему бы не замахнуться на большее?
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