Элина Свитолина переиграла Светлану Кузнецову и вышла в четвертьфинал турнира в Ухане.

(3) Элина Свитолина - (Q) Светлана Кузнецова - 6:4, 6:2
Элина Свитолина продолжает борьбу за попадание на Итоговый Турнир WTA. На самом деле, именно эта цель остается главной для украинской теннисистки на концовку текущего сезона. И после сегодняшней победы в третьем раунде турнира в Ухане и, тем более, вылетов основных конкуренток Элины - Белинды Бенчич и Кики Бертенс, перспективы Свитолиной уже не кажутся настолько туманными. Минимум 8-ю строчку в чемпионской гонке Элина по итогам недели себе уже гарантировала, но останавливаться на достигнутом, чтобы спокойно классифицироваться на Итоговый, конечно, не стоит.
Начало встречи против Кузнецовой украинская теннисистка провела очень добротно. Довольно быстро Свитолина могла вырваться вперед с брейком, но Светлана сумела защитить сложнейший гейм на собственной подаче, отыграв за него сразу 3 брейк-поинта. В середине партии Элина таки воплотила свое игровое преимущество в брейк, а потом и закрепила успех еще одним выигранным на приеме геймом - на этот раз Свитолина вообще взяла подачу Кузнецовой под ноль.
Свитолиной оставалось лишь подать на победу в партии, но с этим возникли некоторые проблемы. Элина позволила Кузнецовой ликвидировать один брейк, но перевеса украинской теннисистке хватило для того, чтобы оставить сет за собой - со второй попытки 3-я ракетка турнира таки подала на стартовую партию матча.
В дебюте второго сета теннисистки обменялись сложнейшими геймами, которые удалось вытащить с брейк-поинтов, но затем Свитолина снова взяла контроль над поединком в свои руки. Элина оформила два брейка подряд и на этот раз очень четко и уверенно удержала перевес до самого конца встречи.
Теперь в четвертьфинале турнира в Ухане Элина Свитолина сыграет с победительницей матча между Цян Ван и Элисон Риске.
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