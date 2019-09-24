Элина Свитолина переиграла Гарбинье Мугурусу на старте турнира в Ухане.

(3) Элина Свитолина - Гарбинье Мугуруса - 7:5, 6:2
Конечно, основные опасения вызывали два фактора, которые могли помешать Элине Свитолиной удачно стартовать в Ухане. Во-первых, состояние самой украинской теннисистки, которая неделю назад на турнире в Гуанчжоу была вынуждена сняться по ходу матча из-за проблем со здоровьем. Сказать со стопроцентной уверенностью о том, что у Свитолиной с состоянием сейчас все в полном порядке, естественно, нельзя, но в этом плане встреча с Мугурусой серьезных вопросов не поставила.
Второе - сама соперница, которую, может быть и по привычке, все равно причисляют не к середнякам тура, как можно судить по текущему рейтингу Мугурусы. Гарбинье до сих пор можно считать чуть ли не топ-теннисисткой, несмотря на то, что игра испанской спортсменки давно не впечатляет. Сегодня Мугуруса провела очень добротный стартовый сет, в котором добиться победы ей так и не удалось. Ну а во второй партии, когда Гарбинье уже начала понемногу сыпаться, рассчитывать на успех ей не приходилось и подавно.
В начале встречи именно Мугурусе удалось дважды вырваться вперед с геймом на приеме в активе. И если первый брейк Свитолина отыграла моментально, то вторую упущенную подачу ликвидировать украинской теннисистке было не так уж и просто. Да, шансы появлялись стабильно, но несколько геймов испанская теннисистка на характере вытащила с брейк-поинтов.
Ближе к завершению партии Элина таки отыгралась, но вот при подаче на тай-брейк у 3-й ракетки турнира снова возникли проблемы - Свитолиной пришлось отыгрываться со скрытого сет-болла у соперницы. Украинка справилась, а через несколько минут сама заработала уже полноценный сет-болл и, что самое главное, реализовала его и поставила победную точку в первой партии.
Во втором сете Свитолина уже смогла захватить лидерство с первых же геймов. Элина оформила быстрый брейк, а в дальнейшем скорее могла упрочить лидерство, нежели позволить сопернице отыграться. В середине партии Мугуруса спаслась с пары брейк-поинтов, но точку в матче Элина таки поставила еще одной выигранной подачей соперницы.
Теперь за выход в четвертьфинал турнира в Ухане Элина Свитолина поспорит с россиянкой Светланой Кузнецовой, обыгравшей в своем матче второго круга Шувей Се из Тайваня.
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