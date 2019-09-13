Элина Свитолина вырывает победу у Юлии Путинцевой на старте турнира в Чжэнчжоу.

(2) Элина Свитолина - Юлия Путинцева - 3:6, 6:1, 7:6(5)
Конечно, проводить свой стартовый матч на турнире в пятницу - дело не самое привычное. Но вчера в Чжэнчжоу, по сути, не было сыграно ни одного матча, и в подобной ситуации оказалось сразу несколько топ-теннисисток. Свитолина, похоже, настроилась как можно быстрее справиться с соперницей, чтобы оставить немного сил и на четвертьфинал, который потенциально приходилось бы играть сегодня же. Стартовый гейм на приеме украинская теннисистка оставила за собой под ноль.
Но к середине партии Путинцева сумела затянуть украинку в удобный для себя стиль игры и попросту перехватила инициативу. Представительница Казахстана сумела оформить два брейка подряд и вырваться вперед. Свитолина моментально отставание в счете ликвидировала, но тут же снова проиграла собственную подачу, причем под ноль. Юлии оставалось лишь подать на победу в партии, что она уверенно и сделала.
Второй сет Свитолина снова начинает с брейка, но опять Путинцева очень быстро восстанавливает равновесие в счете. Правда, на этот раз Элина попросту не допустила перелома хода игры - до конца второй партии украинская теннисистка еще дважды отличилась на приеме и спокойно перевела матч в решающий его отрезок.
И вот тут началось самое интересное, потому как девушки интригу во встрече закрутили по полной программе. Снова Элина смогла начать сет с успеха на приеме, но Путинцева в середине партии опять перехватила инициативу. Свитолина проигрывает два собственных гейма подряд и подпускает соперницу слишком близко к итоговой победе. Отставание украинская спортсменка быстро отыгрывает, но тут же опять теряет свой гейм. Юлии остается лишь подать на матч, но Элина проявляет характер и спасается.
До тай-брейка спортсменки дотянули без особых приключений, а вот его начало для Свитолиной сложилось крайне неприятно. Путинцева несколько раз попала просто сумасшедшие мячи, который буквально облизывали линии. Показалось, что Юлия почувствовала кураж и спокойно доведет матч до победы - счет на тай-брейке позволял ей на это рассчитывать - 5:1.
Но Элина была против. Рывок украинская теннисистка совершила просто фантастический - 6 выигранных розыгрышей подряд. Не обошлось и без фирменных психов от Путинцевой, которая, например, не попав обводящий, начала спорить с арбитром и, понятное дело, терять концентрацию. Но главное то, что Свитолина отыграла концовку матча просто с запредельной стабильностью и мотивацией.
В четвертьфинале турнира в Чжэнчжоу Элина Свитолина сыграет против француженки Кристины Младенович. Начало матча запланировано сегодня не ранее 14:00.
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