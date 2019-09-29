Элина Свитолина с волевой победы над Анастасией Севастовой стартует на турнире в Пекине.

(3) Элина Свитолина - Анастасия Севастова - 6:7(4), 6:1, 6:2
Элина Свитолина начала матч не слишком удачно, проиграв уже стартовый гейм на собственной подаче. Но через несколько минут украинская теннисистка не просто отыгралась, а и сама вырвалась вперёд с брейком. Качели продолжила Севастова, которая сумела дважды отличиться на приеме, вышла подавать на партию, но с двойного сет-болла позволила Свитолиной оформить обратный брейк.
Ещё один сет-поинт был у Анастасии уже на приёме, но и его Элина отыграла в итоге подав на тай-брейк. Правда на нем Севастова своего уже не упустила и оформила победу в стартовой партии встречи.
Со второго сета Свитолина уже полностью захватила инициативу и стала методично переигрывать соперницу. За две партии единственным нервным был гейм, в котором Элина подавала на победу во втором сете, имея в запасе перевес с двумя брейками. Тогда Свитолина защитила подачу с двух брейк-поинтов у Севастовой и сравняла счёт по партиям. В решающем сете Элина уже просто не оставляла шансов Анастасии, закончив сет с двумя геймами на приёме в активе.
Во втором раунде турнира в Пекине Элина Свитолина сыграет с местной теннисисткой Яфань Ван.
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