Элина Свитолина на двух тай-брейках обыграла Яфань Ван в Пекине.

(3) Элина Свитолина - Яфань Ван - 7:6(5), 7:6(1)
Сегодня Элина Свитолина провела один из тех поединков, в которых побеждать было необходимо несмотря ни на что. Ни на собственные игровые проблемы, которых у украинской теннисистки накопилось предостаточно. Ни на неистовую поддержку местной спортсменки со стороны трибун. Борьба за попадание на Итоговый в самом разгаре и Элине крайне необходимо набирать как можно больше очков в столице Китая.
Да, сейчас звучит немало голосов, которые призывают Свитолину не убиваться ради попадания в топ-8 по итогам сезона, спокойно доиграть год, а может и вообще отказаться продолжать борьбу в нем, и разобраться со здоровьем. А оно в последнее время частенько подводит. Но Элина, кажется, твердо решила доиграть год, а значит с этим решением нужно считаться.
Сегодня у Свитолиной не получалось на корте очень многое. Но настоящим топ-спортсменом ты становишься лишь тогда, когда выигрываешь матчи, в которых у тебя все просто валиться с рук. Это и называется победить на классе, вытерпеть, дождаться нужного момента и прибавить именно тогда. Элина сегодня фактически весь матч была в роли догоняющей, но самое главное, что отрыв Ван всегда оставался контролируемым и отыгрываемым. Свитолина далеко соперницу не отпускала, что и позволяло ей делать те самые рывки.
Итак, в стартовом сете Элина проиграла собственную подачу уже в самом дебюте, но в середине партии выровняла ситуацию в счете. Казалось, что партия спокойно докатится до тай-брейка, но в последний момент Свитолина еще раз упустила свой гейм. Ван оставалось лишь подать на победу в сете, но тут украинская теннисистка выдала брейк под ноль и продолжила борьбу за партию. На тае Элина отыграла немного стабильнее Яфань и отпраздновала может не совсем логичную, если судить по ходу сета, победу в нем.
Вторая партия, фактически, прошла в том же ключе. Дважды Свитолина оказывалась в роли догоняющей, и дважды спокойно отыгрывалась. Чем ближе было завершение сета, тем больше торопилась и нервничала китаянка. Она уже упустила стартовую партию по тому же сценарию. Но поменять ничего Ван не смогла - Элина снова дотянула до тай-брейка, а на нем Яфань уже откровенно посыпалась. В итоге Свитолина выиграла тай с одним проигранным розыгрышем.
В третьем раунде турнира в Пекине Элина Свитолина сыграет с победительницей матча между Анастасией Павлюченковой и Софьей Кенин.
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