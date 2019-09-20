Доминик Тим на чемпионском тай-брейке обыграл Дениса Шаповалова в первом матче Кубка Лейвера.

Доминик Тим - Денис Шаповалов - 6:4, 5:7, 13:11
В стартовом сете Тим, на самом деле, вполне мог добиться победы с куда более солидным преимуществом. Собственные подачи австрийский теннисист удерживал, фактически, без проблем, а вот на приеме Доминик постоянно навязывал Шаповалову борьбу. Уже в начале партии Тим вырвался вперед с геймом на приеме в активе, а затем еще пару раз добирался до брейк-поинтов. Правда, ни один из последующих четырех брейковых мячей Доминик реализовать так и не сумел.
В начале второго сета впервые зацепился за подачу соперника уже Денис. Правда, сразу после брейка, канадский теннисист упустил и собственную подачу, так что, казалось, партия неминуемо движется к тай-брейку. Но в последний момент у Тима снова подвис гейм на подаче, который он проиграл под ноль. Таким образом матч перетек на чемпионский тай-брейк.
Его теннисисты провели довольно нервно. Отличный шанс поставить точку в поединке упустил Шаповалов, который не реализовал двойной матч-болл, причем один из розыгрышей Денис упустил на собственной подаче. В итоге, Доминик Тим со счетом 13:11 сумел оформить первую победу для сборной Европы в рамках Кубка Лейвера.
Следующий одиночный матч турнира между собой проведут итальянец Фабио Фоньини и американец Джек Сок.
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