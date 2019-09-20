Стефанос Циципас выводит сборную Европы вперёд в Кубке Лейвера.

Греческий теннисист Стефанос Циципас приносит сборной Европы второе очко в противостоянии с командой остального мира в рамках Кубка Лейвера. В третьем матче турнира Стефанос на чемпионском тай-брейке переиграл американца Тейлора Фритца, занимающего 30-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовом сете Циципас одержал уверенную победу с перевесом в два брейка, но во второй партии Фритц ответил столь же спокойным успехом. Судьба встречи решилась на чемпионском тай-брейке, который греческий спортсмен оставил за собой со счётом 10:7. На победу в матче Стефанос Циципас потратил чуть менее часа с четвертью игрового времени.
Стефанос Циципас - Тейлор Фритц - 6:2, 1:6, 10:7
В последнем матче сегодняшнего игрового дня на Кубке Лейвера сразятся пары Роджер Федерер/Александр Зверев - Денис Шаповалов/Джек Сок.
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