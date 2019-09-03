Бьянка Андрееску добилась непростой победы над Тейлор Таунсенд и стала четвертьфиналисткой US Open - 2019.

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску выходит в четвертьфинал Открытого Первенства США, на котором она получила 15-й номер посева. На стадии четвёртого круга US Open - 2019 Бьянка в достаточно непростом матче переиграла квалифайера Тейлор Таунсенд, занимающую 116-ю строчку текущего мирового рейтинга. После разгромной победы в стартовой партии Андрееску сбавила обороты во втором сете и позволила сопернице вернуться в борьбу, но решающий отрезок противостояния Бьянка снова провела в разы активнее и стабильнее соперницы. На победу в поединке канадская теннисистка потратила чуть менее двух часов игрового времени.
(15) Бьянка Андрееску - (Q) Тейлор Таунсенд - 6:1, 4:6, 6:2
В четвертьфинале американского мейджора Бьянка Андрееску сыграет с представительницей Бельгии Элизе Мертенс. В своём матче четвёртого круга 25-я ракетка US Open обыграла ещё одну теннисистку из США Кристи Ан.
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