пятница, 27 сентября 2019 г.

Алисон ван Эйтванк переиграла Кристину Плишкову в полуфинале турнира в Ташкенте.

Бельгийская теннисистка Алисон ван Эйтванк становится второй финалисткой соревнований категории WTA International в Ташкенте. В борьбе за выход в титульный матч турнира Алисон в двух партиях переиграла представительницу Чехии Кристину Плишкову, занимающую на данный момент 80-ю строчку мирового рейтинга. На победу в полуфинальном противостоянии бельгийская спортсменка потратила чуть более 1 часа и 25 минут игрового времени.


(3) Алисон ван Эйтванк - (5) Кристина Плишкова - 6:3, 7:5

Ван Эйтванк уверенно выиграла стартовый сет, вела с брейком по ходу второй партии и даже имела матч-болл на приеме. Но Плишковой удалось обострить борьбу, отыграть матч-поинт и даже помешать сопернице с первой попытки подать на победу. Правда тут же Кристина снова упустила собственную подачу и сразу после этого брейка Алисон поставила победную точку в противостоянии.

В финале соревнований в Ташкенте Алисон ван Эйтванк сыграет с румынской теннисисткой Сораной Кырстей, обыгравшей в своем полуфинале украинку Катарину Завацкую.

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о 12:16
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