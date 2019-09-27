Алисон ван Эйтванк переиграла Кристину Плишкову в полуфинале турнира в Ташкенте.

(3) Алисон ван Эйтванк - (5) Кристина Плишкова - 6:3, 7:5
Ван Эйтванк уверенно выиграла стартовый сет, вела с брейком по ходу второй партии и даже имела матч-болл на приеме. Но Плишковой удалось обострить борьбу, отыграть матч-поинт и даже помешать сопернице с первой попытки подать на победу. Правда тут же Кристина снова упустила собственную подачу и сразу после этого брейка Алисон поставила победную точку в противостоянии.
В финале соревнований в Ташкенте Алисон ван Эйтванк сыграет с румынской теннисисткой Сораной Кырстей, обыгравшей в своем полуфинале украинку Катарину Завацкую.
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