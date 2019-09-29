воскресенье, 29 сентября 2019 г.

Винус Уильямс за 2 с половиной часа обыграла Барбору Стрыцову на старте турнира в Пекине.

Американская теннисистка Винус Уильямс со сложнейшей победы начинает выступления на соревнованиях в Пекине. В матче стартового раунда Уильямс-старшая в трех сетах переиграла представительницу Чехии Барбору Стрыцову, занимающую на данный момент 34-ю строчку мирового рейтинга. На победу в матче Винус потратила два с половиной часа игрового времени.


Винус Уильямс - Барбора Стрыцова - 6:3, 4:6, 7:5

 Очень лихо была загружена интрига в данном матче. Винус Уильямс выиграла стартовый сет и долгое время лидировала с брейком по ходу второй партии. Но американская теннисистка посыпалась в тот момент, когда до победы в матче ей не хватало всего двух геймов. Винус провалила концовку сета и дважды упустила собственную подачу.

Решающий отрезок матча получился также боевым и неровным. Снова первой отличилась на приёме Винус, но Стрыцова не просто отыгралась, а и повела в счёте и даже выходила подавать на матч. Уильямс-старшая нашла в себе силы прибавить и уверенно провела концовку встречи, дважды оформив брейк.

Во втором раунде турнира в Пекине Винус Уильямс сыграет со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, обыгравшей на старте соревнований в столице Китая Шувей Се из Тайваня.

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о 12:09
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