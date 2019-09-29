Винус Уильямс за 2 с половиной часа обыграла Барбору Стрыцову на старте турнира в Пекине.

Винус Уильямс - Барбора Стрыцова - 6:3, 4:6, 7:5
Очень лихо была загружена интрига в данном матче. Винус Уильямс выиграла стартовый сет и долгое время лидировала с брейком по ходу второй партии. Но американская теннисистка посыпалась в тот момент, когда до победы в матче ей не хватало всего двух геймов. Винус провалила концовку сета и дважды упустила собственную подачу.
Решающий отрезок матча получился также боевым и неровным. Снова первой отличилась на приёме Винус, но Стрыцова не просто отыгралась, а и повела в счёте и даже выходила подавать на матч. Уильямс-старшая нашла в себе силы прибавить и уверенно провела концовку встречи, дважды оформив брейк.
Во втором раунде турнира в Пекине Винус Уильямс сыграет со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, обыгравшей на старте соревнований в столице Китая Шувей Се из Тайваня.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий