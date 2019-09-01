Эшли Барти уступила Цзянь Ван и не смогла выйти в четвертьфинал US Open - 2019.

Австралийская теннисистка Эшли Барти, получившая на последнем в сезоне Турнире Большого Шлема 2-й номер посева, не смогла выйти в четвертьфинал соревнований в Нью-Йорке. На стадии четвёртого круга американского мейджора Эшли в двух партиях уступила 18-й ракетке турнира представительнице Китая Цзянь Ван. Барти просто провалила стартовый сет, дважды упустив собственную подачу. В начале второй партии Ван снова повела с брейком и этот перевес стал решающим. На победу в матче Цзянь Ван потратила чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.
(18) Цзянь Ван - (2) Эшли Барти - 6:2, 6:4
В первом в карьере четвертьфинале Турнира Большого Шлема Цзянь Ван сыграет с победительницей встречи между Сереной Уильямс и Петрой Мартич.
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