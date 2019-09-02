Новак Джокович не сумел доиграть матч четвёртого круга US Open - 2019 против Стэна Вавринки.

(23) Стэн Вавринка - (1) Новак Джокович - 6:4, 7:5, 2:1, ret
К результату этого поединка можно относиться по-разному исходя из собственных предпочтений. Кто-то считает, что такой Вавринка обыграл бы и полностью здорового Джоковича. Кому-то, напротив, кажется, что именно травма помешала лидеру мирового рейтинга спокойно шагнуть в четвертьфинал US Open - 2019.
Реальность же, как всегда, где-то посередине. Сегодня и Стэн был откровенно хорош, и Джокович явно чувствовал себя не в своей тарелке. По ходу матча Новак обращался к медикам, да и в предыдущих встречах в Нью-Йорке было очевидно, что плечо изрядно беспокоит серба. Но сегодня все, видимо, усугубилось настолько, что мучить себя дальше просто не было смысла.
Стэн Вавринка теперь в 1/4 финала US Open - 2019 сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, переигравшим одну из главных сенсаций текущего турнира немца Доминика Кепфера.
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