понедельник, 30 сентября 2019 г.

Каролин Возняцки разгромила свою стартовую соперницу в Пекине.

Датчанка Каролин Возняцки более чем уверенно преодолела стартовый раунд соревнований в Пекине, на которых она получила 16-й номер посева. В матче первого круга Каролин в двух партиях переиграла квалифайера - американку Лорен Дэвис, занимающую 62-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь поединок Возняцки отдала сопернице всего 4 гейма, а в стартовом сете даже отвесила Дэвис скрытую баранку. На выход во второй раунд турнира в Пекине Каролин Возняцки потратила чуть менее часа с четвертью игрового времени.


(16) Каролин Возняцки - (Q) Лорен Дэвис - 6:1, 6:3

Быстрый брейк в исполнении Лорен Дэвис, с которого американская теннисистка начала поединок первого круга турнира в Пекине против Каролин Возняцки, 16-ю ракетку соревнований ничуть не смутил. Каро моментально прибрала инициативу к собственным рукам и больше не позволила сопернице в первой партии выиграть ни одного гейма. Трижды Возняцки отличилась на приеме, а вот на собственной подаче датчанка не оставила Лорен ни единого шанса на успех.

Удачную серию Возняцки продолжила и в дебюте второй партии, когда уже сама повела с брейком. Выходит, что со счета 0:1 в первом сете Каролин выиграла 8 геймов подряд. В середине второго отрезка встречи датчанка еще раз отличилась на приеме и могла завершить матч полным разгромом, но с первой попытки не подала на победу. Правда, вернуть интригу в матч Дэвис не смогла. Американка тут же снова упустила собственную подачу и этим брейком Каролин завершила встречу.

Во втором раунде соревнований в Пекине Каролин Возняцки сыграет с еще одной американкой, преодолевшей сито квалификации, Кристиной МакХейл.

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о 13:28
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