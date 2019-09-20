Состоялась жеребьевка соревнований категории WTA Premier 5 в Ухане.

Возглавила посев турнира лидер текущего мирового рейтинга австралийская теннисистка Эшли Барти. Стартует она матчем против победительницы противостояния между Дарьей Касаткиной и Каролин Гарсия. Первой сеянной сопернице Эшли вполне может стать Софья Кенин, правда американке, честно говоря, не слишком повезло со стартовой соперницей - в первом раунде Софье играть против россиянки Анастасии Павлюченковой.
Соперницей Эшли Барти по четвертьфиналу может стать швейцарская теннисистка Белинда Бенчич. Стартует Белинда матчем против Екатерины Александровой или же одной из победительниц квалификации. Ну а первой сеянной соперницей Бенчич может стать Мэдисон Киз. Правда, американка сегодня получила травму в матче против Анжелик Кербер в Осаке, так что ее участие в турнире в Ухане пока остается под большим сомнением.
Во вторую четверть попали Симона Халеп и Кики Бертенс. Румынская теннисистка начнет выступления в Ухане матчем против сильнейшей в паре Барбора Стрыкова - Сю Ван, ну а в третьем раунде Симоне играть, скорее всего, с победительницей матча стартового круга между Викторией Азаренко и Донной Векич. Как минимум, что Виктория, что Донна, кто бы не победил в этом очном противостоянии, выглядят фаворитом матча второго круга против Елены Рыбакиной или одной из победительниц квалификации.
Бертенс в первом матче в Ухане гарантированно сыграет с квалифайером, ну а в третьем круге у представительницы Нидерландов целая россыпь потенциальных соперниц. В этом отрезке сетки запланированы сразу два дерби - белорусское - между Ариной Соболенко и Александрой Саснович, и американское, в котором Винус Уильямс сыграет с Даниэль Роуз Коллинз. Кто из этого списка теннисисток пробьется в третий круг предположить сейчас достаточно сложно.
В третьей четверти разместилась Элина Свитолина, которой уже в стартовом матче второго круга выпадет крайне неприятная соперница - победительница матча между Гарбинье Мугурусой и Шуай Пенг. Первой сеянной соперницей Элины может стать Каролин Возняцки, хотя, я бы не сбрасывал со счетов и Юлию Путинцеву. Ну а в четвертьфинале, если судить по номерам посева, Свитолиной выпадает сыграть с местной теннисисткой Цянь Ван, но вполне возможно, что до этой стадии доберется и Анжелик Кербер, например.
Ну и в четвертую четверть попали сразу две топовые чешские теннисистки - Каролина Плишкова и Петра Квитова. Каролине на старте играть с сильнейшей в паре Саманта Стосур - Аманда Анисимова, в третьем раунде - с Анастасией Севастовой или даже, вполне возможно, украинкой Даяной Ястремской. Ну а Квитова начнет выступления на турнире с победительницей встречи между Джессикой Пегулой и Полоной Херцог, ну а в третьем круге у Петры возможна встреча со Слоан Стивенс.
Матчи основной сетки турнира в Ухане стартуют в воскресение.
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